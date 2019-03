Conférences ISN 2019

Vers la navigation sociale des véhicules autonomes

Date : 13/03/2019

13/03/2019 Lieu : Montbonnot

Montbonnot Intervenant(s) : Anne Spalenzani

Anne Spalenzani Organisateur(s) : Inria Grenoble Rhône-Alpes - Académie de Grenoble

Le véhicule autonome n'est pas un "simple" robot, tel un robot compagnon, mais un robot qui transporte des personnes. Cela implique que les passagères et passagers doivent se sentir intégré.e.s dans le trafic comme ils le seraient s'ils et elles conduisaient le véhicule. Elle et ils s'attendent, tout comme les piétons aux environs du robot, à ce que le véhicule autonome ait un comportement respectueux des conventions sociales et urbaines et à ce qu'il sache négocier son chemin dans des environnements très peuplés.

Dans cette présentation, nous parlerons des contraintes qui limitent aujourd'hui le déploiement des véhicules autonomes dans les environnements urbains et peuplés d'humains et nous présenterons les solutions envisagées dans l'équipe Chroma pour proposer des véhicules sûrs et socialement acceptables.

Anne Spalanzani est maîtresse de conférence à l'Université Grenoble Alpes et membre de l'équipe Inria Chroma

Mots-clés : Anne Spalanzani Véhicule autonome CHROMA Conférences ISN INRIA Grenoble - Rhône-Alpes