Evénement

13/10/2011

Fêtez la science !

Les chercheurs du centre de Nancy - Grand Est participent cette année à plusieurs événements : au village multithématique organisé par le Planétarium d'Epinal et lors d'interventions dans les classes à Neuves-Maisons.

Samuel Cruz-Lara et Treveur Bretaudière de l'équipe Talaris, vous présenteront "des mondes immersifs 3D sur Second Life pour l'apprentissage des langues". Olivier Zendra et Pierre Caserta de l'équipe Trio, vous livreront tous les secrets du fonctionnement d'un logiciel. Martin Quinson , Sébastien Badia et Thomas Jost de l'équipe Algorille, et Jean-Christophe Bach de l'équipe Pareo s'amuseront avec petits et grands autour de "L'informatique sans ordinateur : un jeu d'enfant... et d'adultes". Les scientifiques seront présents samedi 15 octobre 2011.

Autre temps fort : Vincent Nivoliers de l'équipe Alice, sera le 13 octobre à Neuves-Maisons pour présenter aux élèves de CM1 et CM2 de l'école François Villon, la construction de polyèdres 3D en origami.

Mots-clés : Sciences du numérique Planétarium d'Epinal Fête de la science Centre de recherche Inria Nancy - Grand Est TALARIS TRIO ALGORILLE PAREO ALICE