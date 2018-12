Événement

21/05/2013

Les sciences du numérique aux "Moments d'invention"

Les équipes de recherche Inria participent à l'événement Renaissance organisé par la ville de Nancy et la Communauté Urbaine du Grand Nancy.

Du 23 mai au 16 juin, se succéderont les scientifiques des équipes de recherche sur les différents pavillons des "moments d'invention", place Charles III à Nancy.

C'est Laurent Bougrain, de l'équipe Neurosys, qui inaugure cette exposition avec une démonstration tout à fait étonnante : les interfaces cerveau-machine, ou BMI, interprètent l'activité du cerveau pour produire des commandes sur un ordinateur ou d'autres périphériques comme un bras robotisé. Une BMI permet donc à son utilisateur, et en particulier à une personne à mobilité réduite, d'interagir avec son environnement en utilisant uniquement son activité cérébrale.

Comment est-il possible de décoder des signaux cérébraux (invasifs ou non invasifs) afin de contrôler un bras d'assistance robotisé ?

Puis ce sont les membres de l'équipe Maia qui montreront des résultats de recherche en cours, avec une démonstration tout aussi bluffante : Que se passe-t-il quand des robots explorent un terrain en toute autonomie ? Ils cartographient et restituent une carte 3 D après un partage de tâches et donc une communication, l'intelligence artificielle est au cœur de leurs travaux.

Les membres de l'équipe Alice travaillent sur le traitement numérique de la géométrie et sur la visualisation 3 D, ils vous présenteront des outils et prototypes de recherche qu'ils ont développés, permettant des applications variées en santé, en géologie ou encore en vidéo.

Pour l'équipe Parole, plusieurs scientifiques présenteront différents travaux autour du son et de la parole, allant de leur production à leur traitement et à leur perception. Que seront les téléphones, aides auditives et interfaces de

reconnaissance vocale de demain ?

Programme

Des conférences débats

Laurent Bougrain (Neurosys) et François Charpillet (Maia) interviendront le mardi 28 mai à 15h30.

Bruno Lévy (Alice) interviendra le jeudi 13 juin à 15h30.

Présences des scientifiques

Ouverture des pavillons de midi à minuit, tous les jours sauf le lundi, fermeture et le jeudi matin est réservé aux scolaires.

Neurosys pavillon 2C

Vendredi 24 mai

Mardi 28 mai

Vendredi 31 mai

Maia pavillon 2C

Samedi 25 mai

Dimanche 26 mai

Mercredi 29 mai

Jeudi 30 mai

Samedi 1 juin

Dimanche 2 juin

Equipes Parole pavillon 2C et Alice pavillon 2A

Du mardi 11 juin au dimanche 16 juin.

Exposition du 4 mai au 4 août au Musée Aquarium de Nancy

L'équipe Magrit, sera aussi présente et propose un film sur la réalité augmentée en neuroradiologie interventionnelle, ou la radiographie en relief.

Localisation

