9/02/2012

Prix régionaux de thèse et du chercheur

Deux chercheurs récompensés pour leurs travaux de recherche par la Région Lorraine.

Nicolas Navet a reçu le 2e prix du chercheur (7 800 €) pour ses travaux sur le prototypage virtuel et les systèmes embarqués critiques, plus particulièrement appliqués à l'aérospatiale et à l'automobile. Il est responsable de l'équipe TRIO, équipe qui développe son activité sur la spécification de mécanismes exécutifs et sur la modélisation, l'analyse et l'évaluation d'applications temps réel distribuées. Nicolas Navet a créé deux start-up : RealTime-at-Work en 2007 et Alphability en 2011.

Damien Robert a obtenu le 2e prix de la thèse ex aequo pour sa thèse intitulée "Fonctions thêta et applications à la cryptographie", thèse effectuée sous la direction de Guillaume Hanrot. Damien Robert est aujourd'hui ingénieur chercheur chez Microsoft Research.

