Marie Blanchard - 17/03/2015

Zombilingo, le jeu de zombie qui aide la recherche en informatique.

L’équipe SÉMAGRAMME du centre de recherche Inria Nancy - Grand Est est composée de chercheurs en informatique, dont une des préoccupations principales est la langue française.

En développement des modèles, des méthodes ou des outils, basés sur la logique, les chercheurs de cette équipe travaillent pour l’analyse sémantique d’énoncés ou de discours en langue naturelle, c’est-à-dire la langue de l’être humain.

Pour bien travailler, ces chercheurs ont besoin de corpus de textes annotés mais cela coûte très cher !

Bruno Guillaume et Karën Fort (maîtresse de conférences à l'université Paris-Sorbonne (Paris 4), Équipe STIH) ont alors pensé à la myriadisation (crowdsourcing ) une façon de récolter des données gratuitement en faisant appel à l’intelligence et au savoir-faire de "la foule".

Cependant, l’analyse d’un corpus de textes en dépendances syntaxiques n’est ni aisée, ni alléchante, si elle n’est pas proposée de manière attractive. Bruno et Karën ont donc pensé à la solution "game with a purpose" ou "jeu ayant un but".

Inspirés par les succès de jeuxdemots.org (création d’un réseau lexical) ou fold.it (manipulation de protéines), les chercheurs ont inventé Zombilingo.org.

Ce jeu, dédié aux amoureux de la langue et de la grammaire et pensé pour les fanatiques du monde des zombies, s’attaque à des tâches réputées complexes dans le domaine du traitement automatique des langues (TAL).

Les joueurs doivent, en effet, annoter des dépendances syntaxiques. Cependant grâce au gameplay ludique et aux challenges proposés par le professeur FrankenPerrier, les internautes sont très vite pris au jeu, tout en travaillant pour la recherche.

Le projet a réussi à séduire le ministère de la Culture et de la Communication qui soutient Zombilingo via la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

D’ailleurs, le jeu sera mis en avant dans le cadre de la semaine de la langue française, du 14 au 22 mars : un concours est organisé sur le site Zombilingo.org.

Les joueurs qui effectueront les meilleurs scores seront récompensés par des lots. Peut-être que les étudiants de l’IUT Nancy-Charlemagne seront les grands gagnants, puisqu’ils découvriront le jeu en avant-première vendredi 20 mars de 13 à 14h ?

« Manger des têtes pour annoter en syntaxes de dépendances, ça devient vite addictif ! »

SÉMAGRAMME est une équipe commune à Inria, CNRS et Université de Lorraine au sein du Loria.

Mots-clés : SEMAGRAMME Zombilingo DGLFLF Bruno Guillaume TAL Karën Fort