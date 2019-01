Sciences & Société

Conférence de Gérard Berry - À la chasse aux bugs : comment rendre l'informatique plus sûre ?

Gérard Berry donnera une conférence dans le cadre du cycle "Sciences et Société". Cette conférence aura lieu le jeudi 19 novembre à 20h30 au centre de recherche Inria Nancy - Grand Est. Date : 19/11/2015

Gérard Berry Organisateur(s) : El-Haj Laamri

À la chasse aux bugs : comment rendre l’informatique plus sûre

La généralisation de l’informatisation aux processus et objets de tous ordres permet de réaliser des choses extraordinaires et impossibles auparavant. Mais elle se heurte à un problème fondamental : la facilité avec laquelle les bugs s’introduisent dans toute application informatique. Les bugs ne sont pas des erreurs ou des pannes de machines, mais bel et bien des erreurs des hommes qui les programment. Ils peuvent perturber ou anéantir le fonctionnement prévu, mais aussi, de façon plus sournoise, compromettre la cyber-sécurité en ouvrant des vulnérabilités permettant l’attaque des systèmes par les hackers. Nous analyserons en profondeur la notion même de bug, puis décrirons les méthodes pragmatiques et scientifiques pour détecter voire éradiquer les bugs. Ces méthodes vont des tests bien conduits, qui permettent de trouver des erreurs mais pas de montrer leur absence, à la vérification formelle, sujet où la France est tout à fait en pointe. La vérification formelle permet de prouver sur papier ou de préférence en machine l’absence de (certains) bugs à l’aide d’algorithmes et de formalismes logiques, ceci sans même exécuter le programme.

Cette conférence a lieu dans le cadre des conférences « Sciences et société », organisées par l’IUT Nancy Charlemagne, l’IECL et la Fédération Charles Hermite, avec le soutien de l’Université de Lorraine, la Région Lorraine, Inria Nancy – Grand Est et Cap’Maths.

