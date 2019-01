CIFED et CORIA

Semaine du document numérique et la recherche d'information

Les conférences CIFED et CORIA sont organisées dans le cadre de la SDNRI (Semaine du Document Numérique et la Recherche d’Information), à une date et à un endroit uniques. Date : 19/03/2014 au 21/03/2014

19/03/2014 au 21/03/2014 Lieu : Inria

Inria Organisateur(s) : Antoine Tabbone

Cet événement attirera environ 120 des plus grands acteurs francophones du domaine sur 3 jours.

CORIA (COnférence en Recherche d’Information et Applications) et CIFED (Colloque International Francophone sur l’Écrit et le Document) sont les points de rassemblement des communautés francophones respectivement en recherche d’information et en analyse de l’écrit et des documents numérisés. Tout en préservant les spécificités de chaque conférence, cette édition permet aux deux communautés de se retrouver autour de thématiques pour lesquelles il existe des synergies de recherche (recherche de documents multimédia, modèle d’interaction avec l’utilisateur, passage à l’échelle de système de recherche de d’information, outils d’évaluation de performance pour la recherche d’information).

Localisation

Mots-clés : Recherche d'information Document numérique SDNRI CIFED CORIA