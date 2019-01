Médiation

De l’homo numericus au citoyen numérique : une exposition ludique à découvrir en janvier !

Maîtriser le numérique pour ne pas le subir, c’est ce que propose l’exposition itinérante « De l’Homo numericus au citoyen numérique », réalisée par le centre Inria Nancy – Grand Est et la MJC centre social Nomade. Au travers d’animations ludiques (danse avec le robot Poppy, jeux de logique, écran interactif, application collaborative, visite virtuelle avec casque immersif…), elle aide le visiteur à se familiariser avec les concepts sur lesquels repose l’informatique et le sensibilise aux enjeux du numérique, pour l’aider à devenir un citoyen éclairé sur ces questions. L’exposition prendra ses premiers quartiers à la MJC centre social Nomade à Vandoeuvre-Lès-Nancy, du 25 janvier (jour de l’inauguration) jusqu’au 31 janvier 2017. Des spectacles (représentations théâtrales, clownerie, animations) ponctueront les visites du mercredi 25 et du samedi 28 janvier. Elle sera ensuite disponible pour être accueillie dans d’autres structures lorraines (établissements scolaires, MJC, salles des fêtes, médiathèques…). Date : 25/01/2017 au 31/01/2017

25/01/2017 au 31/01/2017 Lieu : MJC centre social Nomade à Vandoeuvre-Lès-Nancy

MJC centre social Nomade à Vandoeuvre-Lès-Nancy Organisateur(s) : Inria Nancy – Grand Est et MJC centre social Nomade.

Des rendez-vous à ne pas manquer ! - Entrée libre et gratuite

Mercredi 25 janvier 2017 : ouverture au public de 14 h à 18 h

15 h : spectacle de Yann Berriet « Et toi, t’es connecté à quoi ? » Synopsis : J’ai voulu jeter mon grille-pain. Il marchait très bien, il était même encore plutôt joli. Mais c’est tellement démodé un grille-pain. C’est vrai quoi. Le réfrigérateur, par exemple, lui, il est moderne. Il est connecté. Il discute avec mon téléphone, avec mes volets. Alors que mon grille-pain, il ne parle qu’à lui-même. Je sentais bien que les autres objets le regardaient méchamment, le traitant d’asocial, de vieux fossile. Alors j’ai voulu le jeter. Mais soudain il m’a regardé et m’a demandé : « et toi, t’es connecté à quoi ? ». J’ai pas su lui répondre… L’auteur : comédien au sein des compagnies Crache-Texte et Le Moujik, Yann Berriet navigue entre improvisation, théâtre classique et clownerie. Il essaie dans ce spectacle de mêler toutes ses influences. À partir d’un postulat absurde, celle d’un homme trop attaché à son grille-pain, il s’interroge sur les bénéfices et les peurs qui accompagnent les nouvelles technologies. Une réflexion sur nos usages d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de bientôt.

Samedi 28 janvier 2017 : ouverture au public de 14 h à 18 h

14 h 30 & 16 h 30 : « Les Mystères du numérique » par la compagnie Collaps’Art Synopsis : Votre émission de vulgarisation scientifique préférée, « Kosmos Science Power – Le Pouvoir de la Science », s’attaque cette fois aux bases de la révolution numérique dans une confé- rence expérimentale et interactive. Le Professeur Bouldanof vous dévoilera les rouages de la science informatique et répondra aux questions que vous vous posez toutes et tous : quel étrange langage parlent les ordinateurs ? Qui sont ces fameux « algorithmes » qui nous servent, nous aident ou nous espionnent ? Comment découper son prof de maths en petits morceaux sans finir en prison ? Les robots ont-il le sens de l’humour ou peut-on faire rire avec un algorithme ? Mystèèèère…

15 h 30 : les Lez’Arts Juniors

17 h 30 : Les enfants de Molière

Jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 et mardi 31 janvier 2017

Accueil de scolaires (collège/lycée), sur inscription (jusqu’au 10 janvier). Contact : Véronique Poirel

Pour aller plus loin, le site web de l’exposition : http://homonumericus.inria.fr/

Pour toutes les questions liées aux modalités d’emprunt de l’exposition (coût, planning d’itinérance…), contactez Escales des Sciences

Mots-clés : Médiation des sciences Exposition Citoyen Numérique