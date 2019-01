Evénement

International Conference on Inductive Logic Programming and European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases

La conférence ECML/PKDD 2014 est la treizième conférence du nom et la plus importante des deux, tandis que la conférence ILP 2014 en est à sa 24ième édition depuis 1991. ECML/PKDD porte sur l’apprentissage automatique, la fouille de données et la découverte de connaissances sous toutes leurs formes. Tous ces thèmes ont des applications dans de nombreux domaines de la vie courante : traitement de données, robotique, recherche d’information, recommandation, réseaux sociaux, sécurité, applications en sciences de la vie et en médecine ... Les recherches et leurs applications qui se font autour de ces deux conférences ont de fait une place de plus en plus importante dans de nombreux domaines comme les mathématiques discrètes, l’intelligence artificielle, mais aussi les sciences humaines, économiques et sociales. Date : 14/09/2014 au 19/09/2014

14/09/2014 au 19/09/2014 Organisateur(s) : Amedeo Napoli, Chedy Raïssi

Les chercheurs Français, Lorrains, ont toujours eu une place de choix sur les sujets attachés à ces deux conférences, mais c’est la première fois que notre pays accueille la conférence jointe ECML/PKDD, le dernier événement étant PKDD 2000 à Lyon. L’édition 2014 se tient à Nancy, ce qui est un signe de reconnaissance de l’existence d’un groupe de chercheurs sur le domaine en Lorraine, visibles et réputés. C’est donc un honneur pour Amedeo Napoli et Chedy Raïssi chercheurs de l'équipe Orpailleur d’organiser ces deux conférences internationales qui attirent des universitaires et de nombreux industriels, car les applications pratiques des conférences sont des plus importantes et porteuses d’innovation. L’industrie informatique Lorraine peut ainsi croiser des chercheurs travaillant sur des domaines de pointe et venant du monde entier.

Il est à noter que cette conférence se déroule au nouveau Centre des Congrès Prouvé de Nancy au regard du nombre de participants attendus.

Localisation

Mots-clés : Traitement des données Apprentissage automatique Fouille de données Sciences numériques Inria ORPAILLEUR