Partager les savoirs avec la société

Partager les savoirs avec la société

Inria Nancy – Grand Est participe à la 26e édition de la Fête de la science et sera présent sur les trois manifestations suivantes : - Village des sciences, organisé par la faculté des sciences et technologies de Vandoeuvre-les-Nancy, les 7 et 8 octobre.

- La transition et les alternatives écologiques, MJC Centre social Nomade, du 14 au 16 octobre.

- « Artem fête la science » les 14 et 15 octobre. Date : 7/10/2016 au 16/10/2016

Au programme :

« Planète Oculus » : En compagnie du robot humanoïde Poppy et grâce au casque immersif Oculus Rift, plongez dans la réalité virtuelle et partez à la recherche des femmes et des hommes qui, par leurs découvertes, ont marqué l'Histoire de l'informatique, qui démarre dès le Moyen Âge !

Au Village des sciences, 7 et 8 octobre et à Artem fête la science, 14 et 15 octobre. 14h-18h pour les deux manifestations.

Pl@ntnet : Laurent Pierron, ingénieur au centre Inria Nancy - Grand Est présentera une application qui assiste les naturalistes débutants ou confirmés, pour identifier les plantes qu’ils rencontrent sur le terrain et partager leurs observations au sein d’un vaste réseau humain. Des communautés peuvent ainsi se constituer, autour de projets communs contribuant à la promotion de la science citoyenne.

MJC Centre social Nomade, vendredi 14 octobre (scolaires) et samedi 15 octobre (tout public), 14h-18h.

Séparez les sources sonores ! L’atelier fait la démonstration d’une technologie de suppression du bruit de fond dans les enregistrements de paroles et d’extraction de la voix chantée dans les enregistrements musicaux. Animé par Emmanuel Vincent, chercheur Inria, de l’équipe-projet Multispeech (Inria Nancy - Grand Est / Loria).

Artem fête la science, vendredi 14 et samedi 15 octobre de 14h à 18h.

De l’impression 3D à l’impression 4D… Notre futur quotidien ! Alors que l'impression 3D est aujourd'hui une révolution en pleine effervescence, celle de l'impression 4D s'amorce déjà et promet d'apporter une nouvelle dimension aux objets imprimés dans un avenir relativement proche. Conférence : avec Samuel Kenzari de l’Institut Jean Lamour et Sylvain Lefebvre, chercheur Inria de l’équipe-projet Alice.

Artem fête la science, vendredi 14 octobre à 17 heures.

Projection débat « Cryptographie et protection de la vie privée » . Dans un monde toujours plus connecté, qui peut prétendre garder le contrôle des systèmes informatiques actuels, de l'ordinateur personnel au système d'information d'une banque, du compteur électrique intelligent aux calculateurs de la NSA ? Le cinéma nous montre une vision fantasmée des hackers et des agences gouvernementales toutes puissantes. Il nous propose aussi, via la science-fiction, une réflexion sur les dangers des technologies. Mais à quel point tout cela est-il proche de la réalité? Avec les scientifiques du CNRS Pierrick Gaudry, équipe-projet Caramba (Inria Nancy - Grand Est / Loria) et Véronique Cortier, équipe-projet Pesto (Inria Nancy - Grand Est / Loria) ainsi que Nicolas Dupuy.

Artem fête la science, samedi 15 octobre à 17h.

Projection débat « Des machines intelligentes aux machines pensantes ». A travers la (re)découverte de films emblématiques de la science-fiction des années 50 à aujourd’hui, nous vous proposons une approche cinématographique du lien entre l’Homme et les machines (intelligentes) et plus particulièrement les robots. Avec Alain Dutech, chercheur Inria et Nicolas Dupuy de l'Université de Lorraine.

Faculté des sciences et technologies de Vandoeuvre, Amphi 8, samedi 8 octobre, 17h-18h 30.

La radiologie augmentée : un patient peut aujourd'hui être opéré sans que de grandes ouvertures soient pratiquées sur son corps. Le chirurgien se repère et réalise son geste grâce à une image dite interventionnelle. L'atelier propose de revisiter le principe de l'imagerie par rayons X afin d'expliquer en quoi ces images autorisent ce genre d'opérations, mais aussi d'en montrer les limites. Nous verrons alors en quoi l'informatique permet de s'en affranchir. Avec Erwan Kerrien, chercheur Inria, équipe-projet Magrit.

Faculté des sciences et technologies de Vandoeuvre, vendredi 7 octobre (scolaires) et samedi 8 octobre (tous public) 13h-18h.

L’informatique, c’est ludique : Que vous ayez peur des ordinateurs ou que vous soyez juste curieux-se sur les grands concepts qui les font fonctionner, venez découvrir comment on peut faire de l’informatique en jouant et… sans ordinateur ! Au travers d’activités variées accessibles de 5 à 99 ans, venez découvrir les algorithmes, la programmation, le parallélisme et bien d’autres choses encore. Avec Marie Duflot-Kremer, maître de conférence à l'Université de Lorraine, équipe-projet VériDis, Inria Nancy - Grand Est.

Faculté des sciences et technologies de Vandoeuvre, vendredi 7 octobre et à Artem fête la science samedi 15 octobre. 14h-18h pour les deux manifestations.

Mots-clés : Nancy Fête de la science 2016 Inria research centre - Nancy - Grand Est